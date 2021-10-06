Одна з пасажирок розповіла, що їй одразу не сподобалась поведінка водія. Він розмовляв телефоном і часто порушував правила дорожнього руху.

До теми 22-річній львів'янці відірвало руку в нищівній ДТП на Тернопільщині: фото з місця події

Мікроавтобус влетів у вантажівку

Моторошна аварія трапилася у селі Озерна приблизно о 23:00. За офіційною інформацією поліції, водій Mercedes-Benz Sprinter 313 не впорався з керуванням та врізався у вантажівку, яка їхала попереду.

Внаслідок ДТП постраждали 3 пасажири мікроавтобуса. У 22-річної дівчини, уродженки Львівської області, відірвало руку. Медики відвезли її до лікарні. Також госпіталізували жителя Хмельницького та пасажира з Тернополя. Водій Mercedes до медзакладу не потрапив.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вони проводять досудове розслідування.



Водій мікроавтобуса влетів у вантажівку / Фото поліції Львівщини

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Транспорт пасажири знайшли на Blablacar

Тернополянка Ольга, яка також їхала в мікроавтобусі, розповіла, що поверталась додому зі Львова. Поїздку вона забронювала на Blablacar. За словами жінки, вона взяла останнє вільне місце.

Тернополянці відразу не сподобалась поведінка водія. Ще у Львові він розмовляв телефоном за кермом та часто порушував правила дорожнього руху. Коли мікроавтобус виїхав на трасу, чоловік збільшив швидкість.

Їхав не менше 100 – 120 кілометрів за годину, що для такого буса – занадто. Увімкнув дуже голосно музику, весь час вилітав на зустрічну, перетинав подвійні суцільні смуги й обганяв навіть там, де не було потреби,

– зауважила пасажирка.

За її словами, водій був чи знервованим, чи перезбудженим. Він аж підстрибував на місці. Жінка зауважила, що через пізній час усі пасажири спали. Однак вона не змогла заснути, адже боялась їхати з таким водієм.

Тернополянка додала, що тоді вона не наважилась зробити чоловікові зауваження. Жінка боялася розлютити його ще більше. Зараз пасажирка про це шкодує.



Чоловік постійно порушував ПДР / Фото поліції Львівщини

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Найбільше постраждала вагітна 22-річна дівчина

Внаслідок аварії найгірші травми отримала 22-річна дівчина з Львівської області – їй ампутувало руку. Після ДТП вона постійно запитувала, чи є у неї кінцівка та благала вколоти знеболювальне. Пасажири тоді не наважились розповісти львів'янці правду. На жаль, ліків ні в кого не було, тож довелось чекати швидку.

Коли медики приїхали, вони госпіталізували усіх постраждалих у Тернопільську лікарню швидкої медичної допомоги. Внаслідок ДТП не травмувались лише Ольга та ще один пасажир мікроавтобуса.

У лікарні львів'янка розповіла медикам, що вагітна. За словами керівника медзакладу Ярослава Чайківського, стан дівчини – стабільний.

"Вона стабільна, при свідомості, контактна, спілкується. Окрім травматичної ампутації кінцівки, що отримала під час ДТП, є ще множинні забійно-рвані рани. Загрози для плоду немає", – розповів медик.

У водія мікроатобуса намагались взяти коментар. Однак він відмовився говорити з журналістами.



Внаслідок ДТП найбільше постраждала вагітна дівчина / Фото поліції Львівщини