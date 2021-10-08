Відлетів на кілька метрів: неподалік Львова швидка збила чоловіка на пішохідному переході

На трасі Київ – Чоп 7 жовтня швидка збила чоловіка. Він у момент зіткнення переходив дорогу пішохідним переходом.

ДТП трапилася біля прильвівського села Солонка. Пішохід потрапив у лікарню.

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Швидка збила пішохода на переході

Аварія сталася о 14:45 на трасі Київ – Чоп неподалік села Солонка. Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої Peugeot Boxer, 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, збив 33-річного жителя Нового Роздолу. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, тож його госпіталізували.

На відео, яке опублікували в мережі видно, що чоловік переходив дорогу на зелене світло пішохідним переходом. Ймовірно, він не почув сирени швидкої, яка, вочевидь, їхала на виклик. Від удару пішохода відкинуло на кілька метрів.

Дивіться відео моменту ДТП:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.