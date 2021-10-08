Автостанція №2 розташована на вулиці Богдана Хмельницького. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Автобус збив чоловіка на автостанції

ДТП трапилась о 8:30 на АС №2 на вулиці Богдана Хмельницького. Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса "БАЗ", 53-річний житель одного з сіл Львівського району, збив 40-річного львів'янина. Внаслідок аварії чоловік отримав травми. Постраждалого госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.

Зауважте! У Львові на автостанції "Західна" 23 вересня трапився схожий випадок – мікроавтобус, рухаючись заднім ходом, збив 70-річну жінку. Львів'янка також потрапила до лікарні.