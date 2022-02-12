Відомі люди Львова та Києва стануть консультантами: Dodo Socks організував надважливу ініціативу

12 лютого 2022 , 15:17
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До Дня закоханих український бренд шкарпеток і білизни Dodo Socks проведе благодійну акцію у своїх фірмових магазинах. Відомі львів'яни та кияни на 2 дні стануть консультантами, щоб зібрати гроші для армії.

Покупці матимуть можливість поспілкуватися з впливовцями Києва та Львова 12 та 13 лютого. Ознайомитися з часом роботи кожного з них можна за посиланням, повідомляє 24 канал.

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У магазинах Dodo Socks проведуть важливу акцію

У львівських та київських магазинах Dodo Socks 12 та 13 лютого відбудеться благодійна акція "Любітеся-поборете". Її метою є зібрати 500 тисяч гривень на потреби української армії. Усі отримані гроші скерують у фонд "Повернись живим".

На два дні консультантами у фірмових крамницях стануть впливовці Львова та Києва. Серед яких Катерина Кіт-Садова, Марта Кузій, Сашко Горонді, Майкл Щур, Фоззі, Діма Малєєв, Максим Щербина, Сергій Майдуков та багато інших,
 – розповіли у Dodo Socks.

Покупці зможуть поспілкуватися з відомими людьми й придбати в них продукцію Dodo Socks. Ініціативу проведуть у таких магазинах.

  • Львів: магазини на вулицях Вірменська, 30 та Федорова, 2;
  • Київ: магазин на вулиці Антоновича 19/21.

Більше інформації про цю ініціативу можна знайти на офіційних сторінках Dodo Socks у фейсбуці та інстаграмі.

Кого можна буде зустріти у магазинах Dodo Socks:

  • Роман Вінтонів, співзасновник "Телебачення Торонто", журналіст (більш відомий під псевдонімом Майкл Щур);
  • Олександр Сидоренко, вокаліст гурту ТНМК, письменник;
  • Альберт Цукренко, учасник гурту "Хамерман знищує віруси", журналіст;
  • Сергій Майдуков, ілюстратор, співпрацює з The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal;
  • Катерина Мотрич, піарниця та співведуча шоу "Ебаут";
  • Сергій Ліпко, стендап-комік, один з авторів "Телебачення Торонто";
  • Катерина Кіт-Садова, співвласниця медіахолдингу ТРК "Люкс", мистецтвознавиця;
  • Володимир Бєглов, громадський активіст та радіоведучий;
  • Діма Малєєв, співавтор подкасту "Шит Ай Ноу Лайф";
  • Фоззі, вокаліст гурту ТНМК;
  • Ярослава Кравченко, телеведуча, засновниця "Дикого театру" та співавторка шоу "Ебаут".


В Dodo Socks організували важливу благодійну ініціативу / Фото Dodo Socks

Автор: Ольга Котів