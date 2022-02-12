Покупатели смогут пообщаться с влиятельными людьми Киева и Львова 12 и 13 февраля. Ознакомиться со временем работы каждого из них можно по ссылке, сообщает 24 канал.

Интересно В Кропивницком собирают одежду, игрушки и валентинки для детей-сирот

В магазинах Dodo Socks проведут важную акцию

Во львовских и киевских магазинах Dodo Socks 12 и 13 февраля состоится благотворительная акция "Любите-поборете". Ее целью является собрать 500 тысяч гривен на нужды украинской армии. Все полученные деньги направят в фонд "Вернись живым".

На два дня консультантами в фирменных магазинах станут влиятельные лица Львова и Киева. Среди которых Екатерина Кит-Садовая, Марта Кузий, Саша Горонди, Майкл Щур, Фоззи, Дима Малеев, Максим Щербина, Сергей Майдуков и многие другие,

– рассказали в Dodo Socks.

Покупатели смогут пообщаться с известными людьми и приобрести у них продукцию Dodo Socks. Инициативу проведут в таких магазинах.

Львов: магазины на улицах Армянская, 30 и Федорова, 2;

Киев: магазин на улице Антоновича 19/21.

Больше информации об этой инициативе можно найти на официальных страницах Dodo Socks в фейсбуке и инстаграме.

Кого можно будет встретить в магазинах Dodo Socks:

Роман Винтонив, соучредитель "Телевидение Торонто", журналист (более известный под псевдонимом Майкл Щур);

Александр Сидоренко, вокалист группы ТНМК, писатель;

Альберт Цукренко, участник группы "Хамерман уничтожает вирусы", журналист;

Сергей Майдуков, иллюстратор, сотрудничает с The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal;

Екатерина Мотрич, пиарщица и соведущая шоу "Ебаут";

Сергей Липко, стендап-комик, один из авторов "телевидения Торонто";

Екатерина Кит-Садовая, совладелица медиахолдинг ТРК "Люкс", искусствовед;

Владимир Беглов, общественный активист и радиоведущий;

Дима Малеев, соавтор подкаста "Шит Ай Ноу Лайф";

Фоззи, вокалист группы ТНМК;

Ярослава Кравченко, телеведущая, основательница "Дикого театра" и соавтор шоу "Ебаут".



В Dodo Socks организовали важную благотворительную инициативу / Фото Dodo Socks