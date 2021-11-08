Вилетіли у кювет: на трасі Київ – Чоп у нищівну ДТП потрапила родина зі Львова

На Рівненщині 7 листопада у ДТП потрапила сім'я львів'ян. Кросовер Mazda CX-7 вилетів з траси у кювет та перекинувся.

На щастя, травми постраждалих виявилися незначними. Після огляду родину відпустили додому.

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Авто вилетіло у кювет

Нищівна ДТП трапилась приблизно о 19:00 неподалік села Ситне Дубенського району. 42-річний водій автомобіля Mazda CX-7 на заокругленій ділянці траси Київ – Чоп не впорався із керуванням. Автівка вилетіла за межі дороги та перекинулась.

У салоні авто перебували його дружина та 2 маленьких дітей. Внаслідок аварії 44-річна жінка отримала перелом руки, а чоловік – вивих плеча. Своєю чергою, у момент ДТП хлопчики були пристебнуті пасками безпеки. Тож у дітей виявили лише незначні пошкодження. Після надання медичної допомоги львів'ян відпустили.



Авто львів'ян перекинулось у кювет / Фото поліції Рівненщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП". Санкція статті передбачає покарання – від 3,4 до 8,5 тисячі гривень штрафу, до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі. Окрім цього, винуватця аварії можуть позбавити водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Рівненщини