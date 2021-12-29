Виникла загроза зриву опалювального сезону у Львові: надто великі борги

У Львівгазі попередили про те, що у Львові може зірватися опалювальний сезон. Все через великі борги підприємства.

Детальніше про це розповіли в пресрелізі, який оприлюднили 29 грудня. Наразі міськрада Львова вже звернулася до держави, щоб розв'язати проблему.

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Хто найбільше заборгував

Львівгазі заявили, що загалом теплопостачальні підприємства міста заборгували суму понад 112,475 мільйона гривень. Найбільшу суму мають сплатити Львівтеплоенерго та Залізничнетеплоенерго.

Ситуація, яка виникла, ставить під загрозу виконання регламентованих робіт під час опалювального періоду, ліквідацію аварійних ситуацій та, відповідно, безперебійне газопостачання жителів Львова та Львівщини,

– сказав комерційний директор Львівгаз Олег Вінцюк.

Проте згодом він також додав, що відключати газопостачання населенню не будуть. Проте заборгованість нібито ставить під загрозу вчасне проведення регламентованих робіт на мережі.

Чи буде підвищення тарифів на опалення

Опалювальний сезон почався в україні ще 2 місяці тому. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль одразу почав запевняти, що тарифи будуть стабільними протягом усього сезону. Схожу обіцянку давав навіть президент Володимир Зеленський.

Водночас, згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економіки, тарифи на опалення та гарячу воду в Україні можуть зрости на 16%. Теж фахівці допускають можливість зростання тарифів на газ та електроенергію.

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