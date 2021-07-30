На Львівщині виписали з лікарень 3 пацієнтів, які інфікувались штамом Дельта

Трьох львів'ян, які були хворі на штам коронавірусу Дельта виписали зі стаціонарів. Зараз їх перевели на амбулаторне лікування.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис. 30 липня відбувся його брифінг.

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Трьох виписали з лікарні

Наразі ще троє людей чекають результатів.

Троє пацієнтів, що підхопили штам Дельта, виписані зі стаціонарів на амбулаторне лікування. Ми ще очікуємо результати трьох зразків з Центру громадського здоров’я щодо ймовірного підтвердження чи спростування діагнозу,

– зазначив Орест Чемерис.

Чиновник також нагадав, що люди, які були хворими на штам коронавірусу Дельта, їздили за кордон. Двоє жителів Львівщини мали ознаки хвороби після поїздки у Велику Британію. Ще один пацієнт був у Росії.

Треба вакцинуватися

Зараз на Львівщині активно вакцинуються. Щеплення отримали майже 340 тисяч осіб. Чиновник нагадує, що для вакцинації треба звернутись до сімейного лікаря. Він каже, що вже цієї осені захворюваність може зрости.

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Дані про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

