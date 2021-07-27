За словами директорки Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, четверо з шести хворих на Дельту людей захворіли саме у Росії. Інші інфікувалися вже у Києві.

Дивіться також Такі події наближають спалах COVID-19, – імунолог про Хресну ходу у Києві

Лікарі кажуть, що хвороба протікає набагато швидше та агресивніше, аніж під час попередніх хвиль пандемії.

Важко хворіють молоді люди

  • У інфікованих на штам Дельта вже на другий чи третій день після госпіталізації різко знижується сатурація, після чого самостійно дихати вони вже не можуть.
  • Вік хворих, які важко переносять хворобу, за словами медиків, дуже молодий – від 30 до 40 років.
  • Крім того, лікарі прогнозують різкий сплеск захворювання після Хресної ходи УПЦ МП, яка пройшла у Києві.

Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали із Росії, всі вони позитивні на Дельту. Тому якщо це ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності,
— зазначила Антоненко.