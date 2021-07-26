Хворих виявили за допомогою швидкого тесту в аеропорту. Згодом їх ізолювали і відвезли на лікування. Про це повідомила 26 липня на брифінгу повідомила керівниця Львівського облцентру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

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Їх більше, ніж троє

Чиновниця вважає, що інфікованих штамом Дельта може бути і більше. Вона зазначає, що поки перевіряють лише тих людей, які були в країнах, де є такий вірус.

Ми не знаємо, скільки їх реально. Ми маємо лише три підтверджених. Чому? Тому що обстежують наразі ті випадки, які мають епідеміологічний зв’язок з перебуванням в країнах, де циркулює високий рівень Дельта штаму коронавірусу,

– каже Наталія Іванченко.

Хворі одужують

За словами головної санітарної лікарки Львівщини, одного пацієнта виписали зі стаціонару. Двоє досі перебувають у лікарні. Щоправда, мають позитивну динаміку. Тому найближчим часом їх також випишуть.

Раніше у Львівській області було 6 осіб, в кого підозрювали Дельту. Решта троє чекають на результати дослідження.

Нові симптоми

Саме у трьох хворих на Львівщині нових симптомів не виявили. В інфікованих була температура, загальна слабкість, погане самопочуття, пневмонія.

Але Наталія Іванченко каже, що в інфікованих штамом Дельта може бути ураження слухового апарату, розлади шлунково-кишкового тракту. Також частіше спостерігають тромбози.

Треба вакцинуватися

Чиновниця закликає мешканців області не зволікати та приходити на щеплення. Адже усі вакцини є дієвими проти штаму коронавірусу Дельта.Проте деякі з них є менш ефективними. Наприклад, Pfizer – загалом дієвий на 95%, за штаму Дельта – на 88%. Але це все одно високий показник. Вакциновані люди не матимуть важкого перебігу, якщо захворіють.

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Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу