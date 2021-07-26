Больных обнаружили с помощью быстрого теста в аэропорту. Впоследствии их изолировали и отвезли на лечение. Об этом сообщила 26 июля на брифинге сообщила руководитель Львовского облцентра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

К теме Первые случаи штамма "Дельта" подтвердили во Львовской области: больные – из России и Великобритании

Их больше, чем три

Чиновница считает, что инфицированных штаммом "Дельта" может быть и больше. Она отмечает, что пока проверяют только тех людей, которые были в странах, где есть такой штамм.

Мы не знаем их реальное количество. У нгас лишь три подтвержденных. Почему? Потому что обследуют пока что те случаи, которые имеют эпидемиологическую связь с пребыванием в странах, где циркулирует высокий уровень штамма "Дельта",

– говорит Наталья Иванченко.

Новые симптомы

Собственно у трех больных на Львовщине новых симптомов не обнаружили. У инфицированных была температура, общая слабость, плохое самочувствие, пневмония.

Но Наталья Иванченко говорит, что у инфицированных штаммом "Дельта" может быть поражение слухового аппарата, желудочно-кишечного тракта. Также чаще наблюдаются тромбозы.

Нужно вакцинироваться

Чиновница призывает жителей области не медлить и приходить на вакцинацию. Так как все вакцины являются действенными против штамма "Дельта".

Однако некоторые из них менее эффективные. Например, Pfizer в целом действенный на 95%, при штамме "Дельта" – на 88%. Но это все равно высокий показатель. Вакцинированные люди будут легче переносить болезнь, если заболеют.

Обрати внимание Штамм "Дельта" на Закарпатье: подозревают еще 6 новых случаев



Что известно о штамме "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу