У некоторых пациентов подтвердили коронавирус. Сейчас они находятся в больнице.

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На Львовщине у 6 человек подозревают коронавирус

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что пятеро жителей Львовщины сделали на границе тест на коронавирус. Он оказался положительным, поэтому больных госпитализировали. Еще одна девушка находится дома на самоизоляции.

По словам Чемериса, согласно Постановлению Кабинета Министров, всем людям, которые прибывают из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом (Индии, Великобритании, России и тому подобное) должны проводить экспресс-тест на антиген. Если он оказывается положительным, людей изолируют, а впоследствии проводят ПЦР-тест.

Все люди, которые сейчас имеют подозрение на штамм коронавирус Дельта, являются жителями Львовской области. Это мужчины и женщины среднего и старшего возраста,

– отметил Чемерис.

Главный медик области рассказал, что сейчас продолжается определение генотипа коронавируса. Для этого образцы 6 человек, вернувшихся из стран, где бушует штамм Дельта, направили на исследование в Киевский Центр общественного здоровья.

"При проведении ПЦР-теста определяют наличие вируса. А вот антиген в Украине делают только в столичном Центре общественного здоровья. Результаты этих исследований обещают до конца недели", – добавил Чемерис.

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Пациенты находятся в стабильном состоянии

Директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что пациенты, у которых подозревают опасный штамм коронавируса, находятся в нормальном состоянии. Угрозы их жизни нет.

"К нам люди попали 4–5 дней назад без каких-то клинических симптомов – ни повышения температуры, ни воспаления легких они не имеют. Поскольку правительством определены противоэпидемические мероприятия в Украине и тестирование по прибытии показало положительный результат, их госпитализировали", – отметил Федоренко.

По его словам, пациенты, среди которых есть 2 семейные пары, находятся отдельно в изолированных палатах. От результата анализа будет зависеть, как долго они будут находиться в медучреждении. Решение об их выписке или последующем лечении примут до конца недели.