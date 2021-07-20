Сейчас на Львовщине достаточно стабильная ситуация с коронавирусом. В медучреждениях области находятся 143 пациентов, 27 из них – в реанимации, а 5 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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На Львовщине готовятся к третьей волне коронавируса

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что сейчас ситуация с коронавирусом в области остается стабильной.

Если говорить о динамике и обращениях за амбулаторной медицинской помощью, а также тенденциями с госпитализациями, они находятся на прежнем уровне. Ежедневно госпитализируют около 15 – 18 человек,

– отметил Чемерис.

Однако он добавил, что больницы Львовской области, несмотря на это, начинают готовиться к возможному началу третьей волны коронавируса.

"Учитывая тенденцию, которую показывают некоторые страны Европы относительно ухудшения эпидемситуации – больницы Львовской готовятся к возможному увеличению количества госпитализированных пациентов и начале третьей волны коронавируса", – добавил главный медик области.

Готовиться к третьей волне коронавируса будут 14 заведений, которые имеют соответствующее оборудование, кислородное обеспечение и работников с опытом лечения больных COVID-19. По словам Чемериса, не исключено, что ухудшение ситуации с коронавирусом может настигнуть область через 2 – 3 недели.

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Жителей Львовщины призывают прививаться

Чемерис призвал жителей не медлить с вакцинацией, так как Львовщине не удастся избежать роста заболеваемости новым опасным штаммом "Дельта".

"Штамм "Дельта" есть. Он – опасен. Рост заболеваемости будет. К сожалению, мы этого не сможем обойти, но единственный метод защитить себя – это вакцинация", – отметил медик.

По словам регионального координатора по вопросам вакцинации от коронавируса на Львовщине Олега Когута, уже 23 июня в центрах вакцинации в ТЦ "Форум Львов" и Центре Довженко все желающие смогут получить прививку препаратом Moderna.

"Имеющиеся на Львовщине дозы вакцин Astra Zeneca и Pfizer сейчас используют для прививки лиц, ожидающих вторую дозу этих вакцин. Вакциной Coronavac прививают и в пунктах вакцинации, и в центрах массовой вакцинации населения", – отметил Когут.

Обратите внимание! В июне в Украине обнаружили первые случаи заражения штаммом "Дельта". Его диагностировали у 66-летней женщины и 16-летней девушки, которые вернулись из России. По данным Национальной академии наук Украины, этот штамм в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза – к реанимации. Предотвратить заражение можно только с помощью вакцинации.