Наразі на Львівщині досить стабільна ситуація з коронавірусом. У медзакладах області перебувають 143 пацієнти, 27 з них – у реанімації, а 5 – підключені до апаратів ШВЛ.

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На Львівщині готуються до третьої хвилі коронавірусу

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що наразі ситуація із коронавірусом в області залишається стабільною.

Якщо говорити про динаміку і звернення за амбулаторною медичною допомогою, а також тенденціями із госпіталізаціями, вони перебувають на попередньому рівні. Щоденно госпіталізують близько 15 – 18 осіб,

– зауважив Чемерис.

Однак він додав, що лікарні Львівщини, попри це, починають готуватися до можливого початку третьої хвилі коронавірусу.

"Враховуючи тенденцію, яку показують деякі країни Європи щодо погіршення епідситуації – лікарні Львівщини готуються до можливого збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів та початку третьої хвилі коронавірусу", – додав головний медик області.

Готуватись до третьої хвилі коронавірусу будуть 14 закладів, які мають відповідне обладнання, кисневе забезпечення та працівників з досвідом лікування хворих на COVID-19. За словами Чемериса, не виключено, що погіршення ситуації з коронавірусом може спіткати область за 2 – 3 тижні.

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Жителів Львівщини закликають вакцинуватись

Чемерис закликав жителів не зволікати із вакцинацією, адже Львівщині не вдасться оминути зростання захворюваності новим небезпечним штамом Дельта.

"Штам Дельта є. Він – небезпечний. Зростання захворюваності буде. На жаль, ми цього не зможемо оминути, але єдиний метод захистити себе – це вакцинація", – зазначив медик.

За словами регіонального координатора з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олега Когута, вже 23 липня у центрах вакцинації у ТЦ "Форум Львів" та Центрі Довженка усі охочі зможуть отримати щеплення препаратом Moderna.

"Наявні на Львівщині дози вакцин Astra Zeneca та Pfizer зараз використовують для щеплення осіб, що очікують на другу дозу цих вакцин. Вакциною Coronavac щеплюють і в пунктах вакцинації, і в центрах масової вакцинації населення", – зазначив Когут.

Зверніть увагу! У червні в Україні виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які повернулись з Росії. За даними Національної академії наук України, цей штам у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза – до реанімації. Запобігти зараженню можна лише за допомогою вакцинації.