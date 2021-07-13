Наразі матеріали хворих перебувають на секвенуванні. Так, фахівці зможуть визначити мутації коронавірусу.

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У 4 хворих на коронавірус підозрюють штам Дельта

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко розповіла, що на Львівщині у 4 людей підозрюють штам коронавірусу Дельта. Хворі повернулись з Великої Британії та Росії, де вирує нова небезпечна мутація COVID-19.

У них була клініка коронавірусу, був виявлений позитивний зразок РНК. Ми очікуємо на результати, аби знати, чи це був Дельта штам коронавірусу, чи ні,

– зазначила Іванченко.

Зауважте! У червні в Україні виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Дельта. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які повернулись з Росії. За даними Національної академії наук України, цей штам у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза – до реанімації. Запобігти зараженню можна за допомогою вакцинації.

Наразі фахівці проводять секвенування

Фахівці можуть зафіксувати мутації вірусу лише за допомогою генетичного аналізу – секвенування. Саме тому матеріали скерували на таке дослідження. В Україні обладнання для проведення секвенування є лише в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. У Львові провести таке дослідження немає можливості, адже обладнання для секвенування коштує мільярди доларів.

"На сьогодні процедура секвенування виглядає так: якщо людина, прибуває з країни, де на сьогодні активно циркулює штам коронавірусу Дельта, то їх обов'язково тестують. Якщо зразок має позитивну РНК, ми його скеровуємо у Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві", – додала Іванченко.

За її словами, матеріали за домовленістю також скеровують у референс-лабораторії ВООЗ. Епідеміологиня зазначила, що штам Дельта можуть підхопити діти, підлітки, молодь та невакциновані.

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