Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис. 30 июля состоялся его брифинг.

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Троих выписали из больницы

Сейчас еще три человека ждут результатов.

Трое пациентов, подхвативших штамм Дельта, выписаны из стационаров на амбулаторное лечение. Мы еще ожидаем результаты трех образцов из Центра общественного здоровья относительно вероятного подтверждения или опровержения диагноза,

– отметил Орест Чемерис.

Чиновник также напомнил, что люди, которые были больными штаммом коронавируса Дельта, ездили за границу. У двоих жителей Львовщины были признаки болезни после поездки в Великобританию. Еще один пациент был в России.

Надо вакцинироваться

Сейчас на Львовщине активно вакцинируются. Прививки получили почти 340 тысяч человек. Чиновник напоминает, что для вакцинации надо обратиться к семейному врачу. Он говорит, что уже этой осенью заболеваемость может вырасти.

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Данные о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала