"Виправить Могила": у Львові студенти вимагали відставки Шкарлета, – фото, відео акції

У Львові 4 січня відбулась студентська акція за відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. Причиною стало втручання МОН у вибори президента "Києво-Могилянської академії".

Організаторами події "Міністр тимчасовий, Могилянка вічна" стали уряд студентів Українського католицького університету та ГО "Українські студенти за свободу". Солідарність з могилянцями також прийшли висловити представники різних студентських середовищ Львова.

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Як відбувся протест у Львові

Протест відбувся біля стін Ратуші. Учасники акції скандували: "Шкарлета геть! Права студентам! Автономія університетам!". Вони наголошували, що саме Сергій Квіт – переможець виборів, якого МОН не хотіло визнавати, був одним з тих, хто знайшов плагіат у наукових роботах Шкарлета, тому МОН і втручається в автономію університету.



Участь у протесті взяли як студенти Могилянки, так і представники студентських спільнот Львова / Фото 24 каналу

Одна з мітингувальниць у Львові Анастасія розповіла, що як випускниця УКУ та як студентка Могилянки, добре знає, наскільки важливою є автономія університетів.

Я прекрасно розумію, що таке академічна доброчесність і чому вона є необхідною для освіти. А ось Шкарлет, якого ми змушені називати міністром освіти, не розуміє цих елементарних речей. Ба більше, навіть обов'язків своїх не знає,

– сказала дівчина.

"Спроба не визнати вибори в НаУКМА була, по-перше, перевищенням службових обов'язків, а по-друге, особисто вмотивованим рішенням, бо Шкарлет має образу на Сергія Квіта і знає, що пан Квіт навряд буде підтримувати міністра-плагіатора. Ну, і ми таки певні, що Могила все виправить", – додала вона.



Студенти у Львові прийшли під стіни Ратуші / Фото 24 каналу



Студенти вимагають відставки Шкарлета за втручання у вибори Могилянки / Фото 24 каналу



Акція відбулась у центрі Львова ввечері 4 лютого / Фото 24 каналу



Студенти розповіли, що автономію українських університетів досі порушують / Фото 24 каналу



Студенти підтримують Сергія Квіта / Фото 24 каналу

Що вимагають студенти

Учасники акції оголосили головні вимоги. Ними є відставка міністра освіти й науки Сергія Шкарлета, підписання контракту з обраним президентом університету Сергієм Квітом та автономія українських університетів. Вони наголосили, що

Студенти на акції за відставку Шкарлета у Львові 4 лютого / Фото 24 каналу

Студент УКУ Роман наголосив, що систему освіти люди звикли знецінювати й сприймати як лотерею. За його словами, часто дипломи не використовують за призначенням.

"Вважають, що це такі квиточки у майбутнє. А це не просто квиточок. Це свідчення про інтелектуальну роботу, чесноти. Якщо ми перетворюємо нашу освіту, наші дипломи у квиточки, то перетворюємо систему освіти у лотерею, яку можна й купити", – зазначив студент.

Акція "Міністр тимчасовий, Могилянка вічна": дивіться відео

Мітинг організували уряд студентів УКУ та ГО "Українські студенти за свободу" / Фото 24 каналу

Деталі конфлікту НаУКМА та МОН

У "Києво-Могилянській академії" з лютого 2020 року не можуть вибирати президента. Під час останньої (п'ятої) спроби голосування 27 січня 2022 року до приміщення, де були вибори, увірвалися невідомі у масках. Вони облили одну зі скриньок зеленкою. Іншу вкрали, але її невдовзі знайшли, а бюлетені, які були у ній, порахували й долучили до результатів.

На сайті Могилянки повідомили, що ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів. Однак МОН не визнало вибори й хотіло призначити додаткові. Після цього студенти оголосили безстроковий страйк і відмовились з 3 лютого ходити на пари.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати та представники спільноти НаУКМА 3 лютого вирішили, що наказ про перевибори у Могилянці скасують.

Проте студентів обурив факт втручання в автономію університетів і вони вирішили не скасовувати страйк і вимагати відставки міністра освіти.