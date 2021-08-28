Війна на Донбасі, Білорусь, фейки про COVID-19: закінчився другий день Lviv Media Forum

У Львові 27 серпня закінчився другий день VIII Lviv Media Forum 2021. Спікери дискутували на тему висвітлення ситуації на окупованих територіях, безпеки журналістів у Білорусі та фейків про коронавірус.

Свобода слова в Білорусі

Минув понад рік як увесь світ сколихнули масові протести в Білорусі. У 2020 році громадяни цієї країни вийшли на вулиці своїх міст, аби висловити незгоду з перемогою на виборах Олександра Лукашенка. Натомість зазнали кривавих побоїв, дехто загримів за ґрати, а всю країну оповив режим диктатури.

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Чимало білорусів через це покинули свою батьківщину, перед неабияким викликом опинилися і тамтешні журналісти. На тему свободи слова і безпеки білоруських медійників активно дискутували на Lviv Media Forum, що зібрав представників ЗМІ та медіалюбителів з 14 країн світу.

"Доволі все важко і для громадянського суспільства, і для журналістської спільноти. Можна сказати, що, напевно, більшість редакцій повинні були з'їхати з Білорусі. Зараз 27 журналістів за ґратами", – розповіла білоруська журналістка, головна редакторка проєкту MediaIQ Надія Бєлохвостик.

Висвітлення теми окупованих територій

Обговорювали учасники Lviv Media Forum 2021 і болючу для України тему – висвітлення реальної ситуації на окупованих Росією територіях. Адже, попри війну фізичну, триває ще й інформаційна.

За словами виконавчого директора благодійного фонду "Восток SOS" Костянтина Рєуцького, українським журналістам не можна зараз працювати на окупованих територіях.

Тому ми маємо прагнути того, щоб журналістом там став кожен, хто відчуває відповідальність за наше спільне майбутнє і може передавати інформацію,

– відзначив він.

І додав, це допоможе зберегти той зв'язок, який зараз атакують росіяни.

Пандемія коронавірусу

Ще один виклик сьогодення – це пандемія коронавірусу. Аби її побороти потрібна масова імунізація населення. Та поруч з кампанією вакцинації активно поширюється і чимало фейків. Експерти вважають, людям в українських ЗМІ бракує інформації, підтвердженої наукою.



"Нам лишається більше давати слова науковій доказовій медицині, лікарям, імунологом, вірусологам, які в доступній формі, можливо, на власному прикладі можуть пояснити як діє вакцинація, чому імунізація це важливо", – пояснила співзасновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу Ангеліна Карякіна.

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У час, коли здавалося б, що кожен може повідомляти інформацію через свої канали у соцмережах, "справжня журналістика важлива, попри все". Це і є головною темою Lviv Media Forum 2021.

На думку виконавчого директора форуму Юрія Опоки, чесна та якісна журналістика – гарантія того, що люди матимуть не токсичну, не маніпулятивну інформацію, спрямовану на те, щоб обманювати чи добиватися чогось. А об'єктивну та перевірену, яка має головну мету – суспільну користь.