Врятував найцінніше: мережу зворушило фото львів'янина з котиком під час пожежі

У Львові 7 грудня трапилася пожежа у 5-поверхівці на вулиці Хімічній. Рятувальники оприлюднили фото з місця події. Одне з них неабияк зворушило користувачів мережі.

Загалом вогнеборці евакуювали 8 мешканців будинку. На щастя, ніхто внаслідок займання не постраждав.

До теми У львівській багатоповерхівці спалахнула квартира: мешканців будинку евакуювали

У багатоповерхівці трапилась пожежа

Пожежа в будинку №22 на вулиці Хімічній спалахнула приблизно о 14:17. До місця події негайно виїхали рятувальники. Там вони побачили, що з вікон квартири на першому поверсі вибивається густий чорний дим.

Через сильне задимлення вогнеборці мусили під'єднатися до спеціальних апаратів захисту органів дихання та зору. Після цього вони одразу ж почали гасити полум'я і рятувати людей.

Жителів будинку евакуювали: відео

Львів'янин врятував котика

Рятувальники вивели на свіже повітря 8 мешканців будинку. Пожежу вдалося повністю загасити за пів години. До робіт залучили 18 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки.

На фейсбук-сторінці ДСНС Львівщини оприлюднили фото з місця події. Одне з них привернуло особливу увагу користувачів соцмережі. На світлині був чоловік, який тримав на руках сіренького котика.

Окрім чотирилапого, львів'янин нічого зі своєї квартири не прихопив. Людей дуже зворушила така любов до домашнього улюбленця.



Чоловік врятував домашнього улюбленця під час пожежі / Фото ДСНС Львівщини