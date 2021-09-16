Усе заради громади: депутата від "ЄС" застукали за грою в телефоні під час засідання
Джерело:"П'ємонт"
У Львові 16 вересня відбулося перше осіннє засідання Львівської міської ради. У сесійній залі депутат від "Європейської Солідарності" Юрій Гринів бавився у гру на своєму смартфоні.
Гринів у 2014 році став членом політичної партії БПП "Солідарність". Він пройшов у Львівську міськраду у 2020 році.
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Гринів бавився у телефоні під час засідання ЛМР
У мережі 16 вересня з'явилось відео, на якому видно, як депутат від "Європейської солідарності" Юрій Гринів бавиться у гру на своєму смартфоні. У дописі під роликом мовиться, що інцидент трапився під час першого осіннього засідання Львівської міськради.
В поті чола наші депутати вирішують складні завдання. Погляньте хоча б на інтелектуальні надзусилля депутата від "ЄС" Юрія Гриніва. Все заради блага громади!,
– зазначили у підписі до відео.
На ролику видно, що депутат бавився в інтелектуальну гру. Однак наразі невідомо, чи він це робив під час перерви, чи замість роботи.
Дивіться відео, як Гринів бавився під час засідання ЛМР:
Коротко про Юрія Гриніва
- За інформацією Інформаційного порталу депутатів ЛМР, Гринів з 2003 по 2005 рік працював у керівництві Держкомпідприємництва, Податкової Адміністрації, Інспекції з питань захисту прав споживачів, Держстандарту.
- Також він був помічником-консультантом депутатів України.
- У 2014 році Гринів став членом політичної партії БПП "Солідарність".
- У 2014 році та 2017 – 2019 роках він був головою обласної організації БПП "Солідарність".
- У 2002 році Гринів балотувався до Львівської міськради від блоку "Наша Україна", а у 2006 році – до Обласної ради за списком партії "Реформи і Порядок".
- Вже у 2014 році Гринів балотувався до Верховної Ради України від БПП "Солідарність".
- Також він був заступником керівника штабу Петра Порошенка у Львівській області на президентських виборах і заступником керівника штабу "ЄС" парламентської кампанії 2019 року.
- У 2020 році Гринів став депутатом Львівської міськради 8 скликання від "ЄС".