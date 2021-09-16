Усе заради громади: депутата від "ЄС" застукали за грою в телефоні під час засідання

У Львові 16 вересня відбулося перше осіннє засідання Львівської міської ради. У сесійній залі депутат від "Європейської Солідарності" Юрій Гринів бавився у гру на своєму смартфоні.

Гринів у 2014 році став членом політичної партії БПП "Солідарність". Він пройшов у Львівську міськраду у 2020 році.

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Гринів бавився у телефоні під час засідання ЛМР

У мережі 16 вересня з'явилось відео, на якому видно, як депутат від "Європейської солідарності" Юрій Гринів бавиться у гру на своєму смартфоні. У дописі під роликом мовиться, що інцидент трапився під час першого осіннього засідання Львівської міськради.

В поті чола наші депутати вирішують складні завдання. Погляньте хоча б на інтелектуальні надзусилля депутата від "ЄС" Юрія Гриніва. Все заради блага громади!,

– зазначили у підписі до відео.

На ролику видно, що депутат бавився в інтелектуальну гру. Однак наразі невідомо, чи він це робив під час перерви, чи замість роботи.

Дивіться відео, як Гринів бавився під час засідання ЛМР:

Коротко про Юрія Гриніва