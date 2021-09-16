Гринів у 2014 році став членом політичної партії БПП "Солідарність". Він пройшов у Львівську міськраду у 2020 році.

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Гринів бавився у телефоні під час засідання ЛМР

У мережі 16 вересня з'явилось відео, на якому видно, як депутат від "Європейської солідарності" Юрій Гринів бавиться у гру на своєму смартфоні. У дописі під роликом мовиться, що інцидент трапився під час першого осіннього засідання Львівської міськради.

В поті чола наші депутати вирішують складні завдання. Погляньте хоча б на інтелектуальні надзусилля депутата від "ЄС" Юрія Гриніва. Все заради блага громади!,
– зазначили у підписі до відео.

На ролику видно, що депутат бавився в інтелектуальну гру. Однак наразі невідомо, чи він це робив під час перерви, чи замість роботи.

Дивіться відео, як Гринів бавився під час засідання ЛМР:

Коротко про Юрія Гриніва

  • За інформацією Інформаційного порталу депутатів ЛМР, Гринів з 2003 по 2005 рік працював у керівництві Держкомпідприємництва, Податкової Адміністрації, Інспекції з питань захисту прав споживачів, Держстандарту.
  • Також він був помічником-консультантом депутатів України.
  • У 2014 році Гринів став членом політичної партії БПП "Солідарність".
  • У 2014 році та 2017 – 2019 роках він був головою обласної організації БПП "Солідарність".
  • У 2002 році Гринів балотувався до Львівської міськради від блоку "Наша Україна", а у 2006 році – до Обласної ради за списком партії "Реформи і Порядок".
  • Вже у 2014 році Гринів балотувався до Верховної Ради України від БПП "Солідарність".
  • Також він був заступником керівника штабу Петра Порошенка у Львівській області на президентських виборах і заступником керівника штабу "ЄС" парламентської кампанії 2019 року.
  • У 2020 році Гринів став депутатом Львівської міськради 8 скликання від "ЄС".