На всій території Львівщини заборонили продаж алкогольних напоїв з 21:00 до 10:00

На території Львівської області з 21:00 до 10:00 заборонений продаж будь-яких алкогольних напоїв. Відповідне розпорядження діятиме до завершення воєнного стану.

Таке розпорядження підписав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Заборона стосується також і слабоалкогольних напоїв, зокрема і пива.

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Максим Козицький наголосив, що нам у тилу потрібно забезпечити максимально можливе відновлення економіки. Однак для цього потібний тверезий та холодний розум.

Відповідно то наказу Козицького, керівники місцевих органів влади за потреби можуть посилювати заборону на продаж алкоголю.

Голови місцевих громад, за потреби, можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території,

– заявив Козицький.

До такого рішення голова ОВА попросив віднестися з розумінням.