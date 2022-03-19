Такое распоряжение подписал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Запрет касается также и слабоалкогольных напитков, в том числе и пива.

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Максим Козицкий подчеркнул, что нам в тылу нужно обеспечить максимально возможное восстановление экономики. Однако для этого нужен трезвый и холодный разум.

Соответственно приказу Козицкого, руководители местных органов власти при необходимости могут усиливать запрет на продажу алкоголя.

Главы местных общин, при необходимости, могут усиливать ограничения по продаже алкогольных напитков, а также пива, на своей территории,

– заявил Козицкий.

К такому решению глава ОВА попросил отнестись с пониманием.