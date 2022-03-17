В Волынской области решили с 17 марта возобновить продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков. Такое заявление сделал глава Юрий Погуляйко.

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Почему отменили запрет

Причиной такого решения назвали то, что на Волыни есть несколько пивоваренных заводов, которые из-за введения военного положения вынуждены были прекратить свою работу. Поэтому сотни людей потеряли рабочие места.

Поэтому наша область должна обеспечивать надежный тыл – бизнес должен работать и наполнять местный бюджет,

– заявил Юрий Погуляйко.

По его словам, именно из этих налогов есть возможность покупать военную амуницию для наших воинов-защитников. Однако чиновник напомнил, что запрет на продажу алкоголя в период военного положения не отменен.

Луцка – не касается

Впоследствии городской голова Игорь Полищук уточнил, что в Луцке и Луцкой общине продажа пива, вина и слабоалкогольных напитков будет и в дальнейшем запрещена. Он уже подписал соответствующее распоряжение.

Мэр подчеркнул, что в Украине идет война и у людей на руках огромное количество оружия. Поэтому, по его словам, возобновление продажи пива, вина и других напитков – несвоевременно. "Праздновать будем после победы", – добавил он.