Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
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Обновленное время комендантского часа действует до принятия нового решения.
Кроме этого, Совет обороны Житомирской области своим решением разрешил продажу слабоалкогольных напитков и пива. Покупку и продажу можно осуществлять в определенный период: с 10:00 до 18:00.
Действуют ограничения и в отношении тех, кто может покупать алкоголь. Это разрешено только гражданскому населению и магазинам, у которых есть соответствующая лицензия.
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