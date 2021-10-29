Які громади Львівщини є найбагатшими: список

Львівська ОДА оприлюднила новий рейтинг найбагатших ОТГ області. До списку увійшли 73 громади, серед них лідирують Славська, Львівська та Пустомитівська.

Новий список оприлюднили за показниками фінансової діяльності громад за перших 9 місяців 2021 року.

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Найбагатшою є Славська

Бюджети проаналізували за 9 показниками, серед яких – податки та платежі, загальні видатки, видатки на утримання апарату управління, видатки розвитку загалом із розрахунку на одного мешканця.

Також досліджували рівень дотаційності бюджетів, частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків та відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці.

За доходами бюджету лідерами серед громад області стали:

Славська;

Львівська;

Пустомитівська;

Солонківська;

Стрийська;

Мурованська;

Підберізцівська;

Зимноводівська;

Червоноградська;

Жовтанецька,



Список найбагатших ОТГ Львівщини / Дані ЛОДА

Як і в рейтингу за перше півріччя, твердо на своїх позиціях є Пустомитівська, Солонківська територіальні громади. Місцями помінялися Стрийська та Мурованська та Підберізцівська і Зимноводівська громади (остання опустилася зі 7 на 8). Без змін замикають десятку Червоноградська і Жовтанецька громади,

– написав директор департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків.

У бюджетах 18 територіальних громад ще бракує коштів на виплату заробітної плати у бюджетній сфері. Найнижчі місця в рейтингу ОТГ Львівщини за показниками доходів посіли: Козівська, Підкамінська, Стрілківська.



Загалом до рейтингу потрапили 73 громади / Дані ЛОДА