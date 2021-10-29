Новий список оприлюднили за показниками фінансової діяльності громад за перших 9 місяців 2021 року.

Цікаво Львів – найкраще місто України за рівнем сталої мобільності

Найбагатшою є Славська

Бюджети проаналізували за 9 показниками, серед яких – податки та платежі, загальні видатки, видатки на утримання апарату управління, видатки розвитку загалом із розрахунку на одного мешканця.

Також досліджували рівень дотаційності бюджетів, частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків та відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці.

За доходами бюджету лідерами серед громад області стали:

  • Славська;
  • Львівська;
  • Пустомитівська;
  • Солонківська;
  • Стрийська;
  • Мурованська;
  • Підберізцівська;
  • Зимноводівська;
  • Червоноградська;
  • Жовтанецька,

Рейтинг ОТГ жовтень 2021 Львів
Список найбагатших ОТГ Львівщини / Дані ЛОДА

Як і в рейтингу за перше півріччя, твердо на своїх позиціях є Пустомитівська, Солонківська територіальні громади. Місцями помінялися Стрийська та Мурованська та Підберізцівська і Зимноводівська громади (остання опустилася зі 7 на 8). Без змін замикають десятку Червоноградська і Жовтанецька громади,
– написав директор департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків.

У бюджетах 18 територіальних громад ще бракує коштів на виплату заробітної плати у бюджетній сфері. Найнижчі місця в рейтингу ОТГ Львівщини за показниками доходів посіли: Козівська, Підкамінська, Стрілківська.

жовтень 2021 Найбагатші ОТГ Львів
Загалом до рейтингу потрапили 73 громади / Дані ЛОДА