Новий список оприлюднили за показниками фінансової діяльності громад за перших 9 місяців 2021 року.
Цікаво Львів – найкраще місто України за рівнем сталої мобільності
Найбагатшою є Славська
Бюджети проаналізували за 9 показниками, серед яких – податки та платежі, загальні видатки, видатки на утримання апарату управління, видатки розвитку загалом із розрахунку на одного мешканця.
Також досліджували рівень дотаційності бюджетів, частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків та відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці.
За доходами бюджету лідерами серед громад області стали:
- Славська;
- Львівська;
- Пустомитівська;
- Солонківська;
- Стрийська;
- Мурованська;
- Підберізцівська;
- Зимноводівська;
- Червоноградська;
- Жовтанецька,
Список найбагатших ОТГ Львівщини / Дані ЛОДА
Як і в рейтингу за перше півріччя, твердо на своїх позиціях є Пустомитівська, Солонківська територіальні громади. Місцями помінялися Стрийська та Мурованська та Підберізцівська і Зимноводівська громади (остання опустилася зі 7 на 8). Без змін замикають десятку Червоноградська і Жовтанецька громади,
– написав директор департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків.
У бюджетах 18 територіальних громад ще бракує коштів на виплату заробітної плати у бюджетній сфері. Найнижчі місця в рейтингу ОТГ Львівщини за показниками доходів посіли: Козівська, Підкамінська, Стрілківська.
Загалом до рейтингу потрапили 73 громади / Дані ЛОДА