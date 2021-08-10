Суд оприлюднив деталі вироку 6 патрульним через смерть 22-річного львів'янина

Галицький суд Львова опублікував вирок 6 патрульним за смерть 22-річного Володимира Клима. Хлопець загинув під час поліцейського рейду у гральному закладі. Раніше повідомили, що патрульним загрожує 8 років ув'язнення.

Під час поліцейського рейду 22-річний львів'янин ковтнув пакетик з наркотиками і задихнувся. Інцидент трапився у гральному закладі "Національна лотерея" на Куліша 9 лютого 2018 року.

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Обшукували без причин

Суд оприлюднив деталі вироку 6 патрульним: Назарію Андрушківу, Станіславові Гетьману, Олександрові Демчині, Степанові Дорошу, Дмитрові Леськіву та Олегові Устіяновському.

Стало відомо, що поліцейські не мали причин обшукувати гральний заклад. Вони не отримували жодних викликів про порушення. Більше того, патрульні не повідомили про розшук адміністрацію "Національної лотереї" та відвідувачів. Вони одразу розділилися на кілька груп і почали шукати.

Через це суддя оголосив їм дві статті із закону України "Про Національну поліцію". Поліцейські вийшли за межі повноважень.

Поклали на землю

Патрульні підійшли до Володимира Клима, який сидів за гральним автоматом. Вони не сказали молодому чоловікові, навіщо обшукують його. Також не показали відповідних документів.

Клим добровільно витягнув речі зі своїх кишень. Коли поліцейські оглядали їх, він витягнув згорток із наркотиками і сховав речовину в рот. Тоді правоохоронці поклали хлопця на землю, попри опір. Згодом він почав кричати і просити про допомогу. Вже після цього потерпілого вивели на вулицю, але із зав'язаними руками.

Суд вважає, що патрульні перевищили свої повноваження. Вони застосували фізичну силу, хоч підстав для цього не мали. Також суддя зазначає, що саме через такі дії Володимир Клим помер. Він не міг звільнитися, щоб витягнути згорток із рота. Хлопець лежав знерухомлений на підлозі.

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Кидали на підлогу кілька разів

За словами очевидця, поліцейські припідняли загиблого і ще раз кинули його на підлогу. Після цього вдарили його у спину. Потім намагалися самостійно надати допомогу, але руки при тому зв'язали пластиковими стяжками.

За словами медиків, патрульні неправильно надавали медичну допомогу. Адже вони обмежили рухи загиблого. Руки хлопця були сильно затягнуті і він не зміг собі допомогти. Патрульним треба було звільнити постраждалого або дати йому виплюнути предмет.

У суді поліцейські не визнали своєї провини і нічого не коментували. Їхні колеги сказали, що підозрюваний опирався обшуку. До того ж поліцейські намагалися йому допомогти.

Що кажуть батьки

Батько загиблого каже, що про смерть сина їм з дружиною повідомив родич. Коли вони приїхали в заклад, то було вже пізно. Батьки побачили хлопця мертвим із численними саднами та синцями.

Адміністрація "Національної лотереї" підтвердила факт обшуку. Керівники розповіли, що поліцію не викликали. Також вони додали, що Володимир Клим кричав "тваринним" голосом і просив про допомогу.

Батькам загиблого адміністрація показала запис із камер спостереження. З відео чоловік та жінка зрозуміли, що їхній син помер через незаконні дії патрульних. Вони кажуть, що хлопець наркотиків не вживав і не порушував правил поведінки. Мати підозрює, що сина навмисно затримали, аби знайти щось чи підкинути. Згодом – взяти за це гроші.

За результатами експертизи, Володимир Клим помер через удушення стороннім предметом. на його тілі знайшли садна синці біля вух, підшкірний крововилив у правому оці, садна на голові та обличчі та інші крововиливи на тілі. Алкоголю чи наркотиків не виявили.

Що відомо раніше про загибель Володимира Клима