Во время полицейского рейда 22-летний львовянин глотнул пакетик с наркотиками и задохнулся. Инцидент произошел в игорном заведении "Национальная лотерея" на Кулиша 9 февраля 2018 года.

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Обыскивали без причин

Суд обнародовал детали приговора 6 патрульным: Назарию Андрушкиву, Станиславу Гетьману, Александру Демчине, Степану Дорошу, Дмитрию Леськиву и Олегу Устияновскому.

Стало известно, что полицейские не имели причин обыскивать игорное заведение. Они не получали никаких вызовов о нарушениях. Более того, патрульные не сообщили о розыске администрации "Национальной лотереи" и посетителей. Они сразу разделились на несколько групп и начали искать.

Поэтому судья объявил им две статьи из закона Украины "О Национальной полиции". Полицейские вышли за пределы полномочий.

Положили на землю

Патрульные подошли к Владимиру Климу, который сидел за игральным автоматом. Они не сказали молодому человеку, зачем обыскивают его. Также не показали соответствующих документов.

Клим добровольно вытащил вещи из своих карманов. Когда полицейские осматривали их, он вытащил сверток с наркотиками и спрятал вещество в рот. Тогда правоохранители положили парня на землю, несмотря на сопротивление. Впоследствии он начал кричать и просить о помощи. Уже после этого пострадавшего вывели на улицу, но с завязанными руками.

Суд считает, что патрульные превысили свои полномочия. Они применили физическую силу, хотя оснований для этого не имели. Также судья отмечает, что именно из-за таких действий Владимир Клим умер. Он не мог освободиться, чтобы вытащить сверток изо рта. Парень лежал обездвиженный на полу.

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Бросали на пол несколько раз

По словам очевидца, полицейские приподняли погибшего и еще раз бросили его на пол. После этого ударили его в спину. Затем пытались самостоятельно оказать помощь, но руки при том связали пластиковыми стяжками.

Обратите внимание! По словам медиков, патрульные неправильно оказывали медицинскую помощь. Ведь они ограничили движения погибшего. Руки парня были сильно затянуты, и он не смог себе помочь. Патрульным надо было освободить пострадавшего или дать ему выплюнуть предмет.

В суде полицейские не признали своей вины и ничего не комментировали. Их коллеги сказали, что подозреваемый противился обыску. К тому же полицейские пытались ему помочь.

Что говорят родители

Отец погибшего говорит, что о смерти сына им с женой сообщил родственник. Когда они приехали в заведение, то было уже поздно. Родители увидели парня мертвым с многочисленными ссадинами и синяками.

Администрация "Национальной лотереи" подтвердила факт обыска. Руководители рассказали, что полицию не вызвали. Также они добавили, что Владимир Клим кричал "животным" голосом и просил о помощи.

Родителям погибшего администрация показала запись с камер наблюдения. Из видео мужчина и женщина поняли, что их сын умер из-за незаконных действий патрульных. Они говорят, что парень наркотиков не употреблял и не нарушал правил поведения. Мать подозревает, что сына намеренно задержали, чтобы найти что-то или подбросить. Впоследствии – взять за это деньги.

По результатам экспертизы, Владимир Клим умер из-за удушения посторонним предметом. На его теле нашли ссадины синяки возле ушей, подкожное кровоизлияние в правом глазу, ссадины на голове и лице и другие кровоизлияния на теле. Алкоголя или наркотиков не обнаружили.

Что известно ранее о гибели Владимира Клима