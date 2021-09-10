Єдиний в Україні фестиваль сучасної бандури Lviv Bandur Fest оголосив хедлайнерів і дати

Lviv Bandur Fest відбудеться у Львові вже вп'яте. З кожним роком фестиваль росте, розвивається, стає все більш масштабним, впевнено займаючи своє особисте місце на культурному ландшафті міста.

Lviv Bandur Festival відбудеться з 15 до 19 вересня. Він охопить майданчики Ennio Event Square, "Сенсотеки" та Театру Ляльок.

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У Львові відбудеться єдиний в Україні фестиваль сучасної бандури

Вже вп'яте у Львові відбудеться Lviv Bandur Fest. З кожним роком фестиваль росте, розвивається й стає все більш масштабним. Окрім цього, кожного разу LBF знаходить нові формати, щоб познайомити своїх гостей з неймовірним світом сучасної української бандури. Цього року, після онлайнової перерви, фестиваль на радість гостей повертається до офлайну.

За словами засновниці та артдиректорки фестивалю Анастасії Войтюк, цьогорічний Lviv Bandur Fest – дуже очікуваний.

Ми мали вимушену перерву, як і багато фестивалів в Україні й у цілому світі, тож минулого року займались виробництвом навчальних програм. Але у 2021 з радістю повернемось до концертного формату і привеземо до Львова найяскравіші гурти, які створюють нову бандурну сучасну музику,

– додала Войтюк.

Lviv Bandur Fest 2021 триватиме 5 днів – з 15 по 19 вересня. Фестиваль зібрав різнобарвну палітру сучасної бандури. Тож про LBF можна сміливо сказати: "Такої бандури ви ще не чули!".

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Програма заходів Lviv Bandur Fest

У "Сенсотеці" 15 вересня відбудеться концерт "Три кроки в ніч". Гурт відомий своїм витонченим акустичним звучанням, що поєднує класичні та етнічні мелодії з містичною лірикою.

У Ляльковому театрі 16 вересня прозвучить збірний концерт українських бандур-гуртів, які подавали свої заявки на участь у фестивалі. Цей концерт покликаний показати всю різноманітність та сучасність звучання цього інструменту.

Яскравою подією фестивалю стане великий концерт 17 вересня в Ennio Event Square. Lviv Bandur Fest збере в одному місці найяскравіших зірок української бандури.

Легенда сучасної бандури, блискучий джазовий віртуоз Роман Гриньків разом зі своїм тріо познайомить аудиторію з унікальним звучанням удосконаленої "гриньківської" бандури – глибоким та дзвінким.

разом зі своїм тріо познайомить аудиторію з унікальним звучанням удосконаленої "гриньківської" бандури – глибоким та дзвінким. Troye Zillia на чолі з фронт лідеркою Анастасією Войтюк захопить драйвом фолк-ф'южену та джазу, давніх ритмів і сучасного саунду.

на чолі з фронт лідеркою Анастасією Войтюк захопить драйвом фолк-ф'южену та джазу, давніх ритмів і сучасного саунду. B&B Project покаже, що знамениті рок-хіти в виконанні бандури звучать лише краще, а їхні авторські пісні недарма збирають сотні тисяч переглядів на YouTube

покаже, що знамениті рок-хіти в виконанні бандури звучать лише краще, а їхні авторські пісні недарма збирають сотні тисяч переглядів на YouTube Українська королева соулу Krutь зачарує емоційним і чуттєвим вокалом та ніжними аранжуваннями бандури.



Концерт збере найяскравіших зірок української бандури / Фото Lviv Bandur Fest

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Продовженням фестивалю 18 вересня стане концерт відомого гурту KoloYolo у LV cafe. KoloYolo – гурт новаторів, які кожного разу знаходять чим здивувати своїх слухачів. Фанати стверджують, що ця музика здатна підняти у космос. Це буде етноджаз, ф'южн та world music, а ще – багато імпровізації!

Відомий бандурист, диригент та композитор, знаний своїми роботами у кіно та співпрацею з гуртом "Океан Ельзи”, Володимир Войт разом з композиторкою-електронницею з Великої Британії Соломією Мороз 19 вересня представить новий експериментальний проєкт "Синтез Аеро Струни (САС)". У цьому надзвичайному проєкті сучасної музики Соломія гратиме на флейті та синтезуватиме електронні саунди, а Володимир гратиме на двох бандурах з різним строєм.

У день закриття Lviv Bandur Fest, 19 вересня, також відбудеться концерт старовинної музики на старосвітських інструментах. На цій події гості зможуть на кілька годин без допомоги машини часу поринути в минуле.

Дивіться фото учасників фестивалю / Фото Lviv Bandur Fest

На фестивалі відбудуться безліч майстер-класів

Серед подій Lviv Bandur Fest є безліч цікавих і практичних майстер-класів для музикантів, зокрема від Анастасії Войтюк, Івана Ткаленка, Романа Гриньківа, Ольги Гончаренко. Команда організаторів з 2 по 6 серпня провела перший в Україні сучасний навчальний табір для бандуристів Bandura Music Camp. Тож навчальна програма на Lviv Bandur Fest стає його логічним продовженням.

За словами Анастасії Войтюк, фестиваль покликаний не лише для розваги глядачів, а також для того, щоб провокувати “вибуховість” бандури в Україні. Організатори хочуть, щоб цього інструменту було більше і його можна було почути на різних концертних майданчиках.

"Тому ми очікуємо, що в наступні роки ми матимемо нових виконавців. Саме тому ми запрошуємо бандуристів з усієї України: "Приїжджайте, надихайтесь, знайомтесь, створюйте нові колаборації й ставайте артистами майбутніх Lviv Bandur Fest'ів", – додала Войтюк.

Важливою подією фестивалю стане круглий стіл для представників бізнесу, що обслуговують галузь бандури. Тут обговорюватимуть важливі теми екосистеми бандурного виробництва в Україні. До майстер-класів та круглого столу можна долучитися безкоштовно. Достатньо лише зареєструватися на подію.