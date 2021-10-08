За тиждень Львівщина може опинитися в червоній зоні, – головний медик області

На Львівщині погіршується ситуація з коронавірусом. Вже за тиждень область може перейти до червоної карантинної зони.

Наразі Львівщина перебуває у жовтій зоні. Однак кількість хворих на коронавірус продовжує невпинно рости.

До теми У Львові планують зупинити планові госпіталізації через складну ситуацію з COVID-19

Львівщина невдовзі може стати "червоною"

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що на Львівщині погіршилась ситуація з COVID-19. Наразі область перебуває у жовтій зоні карантину. Проте через високий рівень захворюваності вже за тиждень Львівщина може стати "червоною"

Станом на ранок (8 жовтня – 24 канал) Львівщина перебувала у жовтій зоні. Але ці тенденції та динаміка, яку ми маємо, дає підстави говорити про те, що через 7 – 8 днів ми маємо усі шанси опинитися у червоній зоні,

– зауважив Чемерис.

За словами головного медика області, динаміка захворюваності на коронавірус на Львівщині – негативна.

"Зараз ми говоримо про те, що все добре, але є об'єктивні показники, які дають підстави говорити про те, що найближчим часом ми все ж очікуємо посилення карантину", – наголосив посадовець.

Актуально Закриття шкіл і скасування масових заходів: у Львові зовсім скоро можуть посилити карантин

Що заборонено у червоній карантинній зоні

робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень на виніс;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно та відеозйомки.

У червоній зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу