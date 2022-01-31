Зафіксували відбитки пальців і речі міжвоєння: у Литві показали виставку з львівського будинку

У місті Каунас 22 січня 2022 року презентували інсталяцію львівської художниці Ольги Кузюри. Мисткиня створила її у будинку, що на вулиці Княжій у Львові.

Артоб'єкт Ольга Кузюра реалізувала під час артрезиденції у межах проєкту Modernism for the Future 360/365, за сприяння програми "Креативна Європа". Інсталяцію у Каунасі можна буде побачити до березня 2022 року.

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Мета проєкту

Modernism for the Future об'єднав Литву, Україну, Чехію, Бельгію та Ізраїль, де загалом провели 18 резиденцій для митців. Проєкт створили, щоб популяризувати модернізм через мистецтво.

Що створила львівська художниця

Ольга Кузюра у 2021 році працювала у віллі Галлетів, яка зберегла автентичний інтер'єр 1928 – 1930 років. Художниця, за допомогою техніки сліпого тиснення, зафіксувала різні речі часів міжвоєння. За словами мисткині, у такий спосіб можна зобразити на папері навіть відбитки пальців колишніх власників на нашаруваннях сажі.

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Зображення розташували за аналогією мізраху – одного з видів єврейської витинанки. Інсталяція отримала назву "Спільний спогад. Акт пам'ятання".

Для створення артоб'єкта Ольга залучила 19 львів'ян. Вони разом досліджували історію своїх помешкань, ділились з художницею речами. Наприклад, одна жінка принесла ґудзик німецького офіцера.

Де розмістили інсталяцію

Результат роботи показали у межах програми "Каунас – культурна столиця Європи 2022". На відкриття завітали прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, литовський міністр культури Сімонас Кайрис. Загалом у перший день на подію прийшли понад 2 тисячі відвідувачів.

Експозицію можна побачити в Центральному поштовому офісі Каунаса, який перетворили на Центр архітектури.



Інсталяція "Спільний спогад. Акт пам'ятання" / Фото фейсбук-сторінки Ольги Кузюри

Що ще львів'яни презентували у Каунасі

Крім роботи Ольги Кузюри, Інститут стратегії культури представив роботу львівського художника, який брав участь в іншій резиденцій проєкту Modernism for the Future 360/365. Мовиться про художника Андрія Лініка, що працював із простором каплиці Воскресіння Христового у Бельгії.

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Проєкт Андрія Лініка / Фото Інституту стратегії культури