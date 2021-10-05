Захворюваність зростає: у Львові розгорнуть додаткові ліжка для хворих на коронавірус

Наразі Львівщина перебуває у жовтій зоні. Однак кількість хворих на коронавірус зростає кожного дня. Тож у львівських лікарнях розгорнуть 400 додаткових ліжок для пацієнтів з COVID-19.

На Львівщині функціонують 14 стаціонарів, у яких лікують хворих на коронавірус. За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, завантаження ліжкової системи наразі становить 54,97%.

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У Львові розгорнуть додаткові ліжка для хворих на коронавірус

У лікарнях Львова розгорнуть 400 додаткових ліжок для пацієнтів з COVID-19. Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що до переліку медзакладів області, у яких лікують хворих на коронавірус, внесли 8-му міську клінічну лікарню та Львівський перинатальний центр.

Ліжкова мережа для госпіталізації хворих на коронавірус в області становить 3300 ліжок, з яких 94% – забезпечені киснем. Включення ще 2 закладів охорони здоров'я до цього переліку забезпечить додаткових 400 ліжок з киснем,

– зауважив посадовець.

Ці медзаклади вже готові до роботи з хворими на коронавірус. За словами Чемериса, вони мають відповідну матеріально-технічну базу, кадровий потенціал і найголовніше – кисневу підтримку.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус у Львові: коротко

За інформацією пресслужби Львівської міськради, загалом з початку пандемії коронавірус виявили у понад 153,43 тисячі жителів Львівщини.

На жаль, 3953 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Однак понад 137,49 тисячі хворих одужали.

Своєю чергою, у Львові COVID-19 підтвердили у понад 73,56 тисячі людей. Більше ніж 66,37 тисячі хворих одужали, а 1959 – померли.

Лабораторії 4 жовтня провели 1425 ПЛР-тестів. 592 з них виявились позитивними, серед яких 284 – тести львів'ян.

Загалом в стаціонарах львівських лікарень перебувають 439 пацієнтів з пневмоніями.

У 409 хворих підтвердили коронавірус, 29 людей перебувають у реанімації, а 14 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

До медзакладів 4 жовтня потрапила 81 людина, водночас нікого не виписали.



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