Таку думку Андрій Садовий висловив в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що у 2020 році ситуація з COVID-19 була значно критичнішою, а зараз все зрозуміліше.

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"Зараз ми вже маємо чіткі протоколи, як працювати у такому разі. Підприємства не зупиняються. Обмеження насамперед розповсюджуються на заклади освіти, спорту, ресторани", – розповів Садовий.

Продуктові магазини працюватимуть. До речі, я також наполягатиму, що мають працювати книжкові магазини. Це їжа для мозку та розвиток,

– наголосив мер Львова.

За словами Садового, як тільки у місті побачать, що є перевищення рівня захворюваності – одразу вдаватимуться до відповідних заходів.

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​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу