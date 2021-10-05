Такое мнение Андрей Садовый высказал в эфире 24 канала. Он отметил, что в 2020 году ситуация с COVID-19 была значительно критичнее, а сейчас все понятнее.
В тему Красной зоны не избежим, мы уже в нее входим, – Садовый
"Сейчас мы уже имеем четкие протоколы, как работать в таком случае. Предприятия не останавливаются. Ограничения прежде всего распространяются на учреждения образования, спорта, рестораны", – рассказал Садовый.
Продуктовые магазины будут работать. Кстати, я также буду настаивать, что должны работать книжные магазины. Это пища для мозга и развитие,
– подчеркнул мэр Львова.
По словам Садового, как только в городе увидят, что есть превышение уровня заболеваемости – сразу будут прибегать к соответствующим мерам.
Садовый рассказал о ситуации во Львове: видео
COVID-19 в Украине: последние новости
- Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что пик заболеваемости будет в ноябре – декабре.
- По состоянию на утро 4 октября превышенные показатели госпитализации зафиксировали в 7 областях Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина сейчас на середине волны COVID-19.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала