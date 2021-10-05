Об этом, как сообщили источники 24 канала, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в Ситуационном центре.

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Пик заболеваемости еще впереди

По словам Данилова, Украина пока не достигла пика заболеваний, пока это – лишь середина волны. Уже на конец месяца больными COVID-19, как ожидается, будут заняты 50 – 55 тысяч коек в больницах. Именно поэтому уже подготовили 88 тысяч койкомест.

В СНБО запустили в эксплуатацию систему "СОТА"

В Совете нацбезопасности и обороны разработали и уже запустили информационно-аналитическую систему "СОТА". Она обеспечивает полный мониторинг всех процессов, который позволит принимать решения по противодействию коронавирусу.

Что обеспечивает "СОТА":

хранение, сочетание и анализ данных из разных источников;

эффективный мониторинг состояния национальной безопасности по более 20 направлениям;

таким образом, координируется деятельность государственных органов.

Какие есть направления системы?

Социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространение заболеваемости COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация самоуправления в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользования, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках.

В СНБО отметили, что система будет иметь три уровня обработки информации: общедоступный, для служебного пользования и тайный.

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Системой пользуется президент

В СНБО отметили, что информация о коронавирусе в Украине обновляется ежедневно – после полуночи. Доступны все данные о вакцинации – в разрезе пола и возраста, а также о том, какие имеются вакцины и в каком количестве. Ранее информация не была в публичном доступе, однако президент Зеленский дал задание рассекретить данные. Закрытыми остаются лишь данные, касающиеся военных.