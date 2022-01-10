Закарпатець погрожував водієві пістолетом через обгін на трасі Київ – Чоп: фото з місця події

На трасі Київ – Чоп 8 січня правоохоронці затримали 45-річного закарпатця. Він через обгін погрожував пістолетом водієві та його пасажирці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зброю у порушника вилучили.

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Чоловік погрожував водієві пістолетом

Приблизно о 10:00 патрульні отримали виклик про погрозу фізичною розправою чи вбивством на трасі Київ – Чоп. Інцидент трапився біля населеного пункту Великосілки. Заявниця розповіла, що конфлікт виник з водієм автомобіля Audi A6. Чоловік погрожував пістолетом жінці та водієві автівки, в якій вона їхала.

У коментарі ZAXID.NET у Патрульній поліції Львівщини розповіли, що конфлікт виник через обгін. Заявники зазначили, що вони обганяли потік фур лівою смугою. Водій Audi їхав за ними та блимав фарами, аби вони пропустили його авто. Коли автомобілі зрівнялися, чоловік почав махати зброєю.



У закарпатця знайшли пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Порушника затримали

Патрульні отримали орієнтування та вирушили на пошуки порушника. Його автівку зупинили приблизно за 10 кілометрів від місця інциденту. Він їхав у напрямку Львова.

Правоохоронці знайшли у 45-річного жителя Закарпаття предмет, схожий на вогнепальну зброю. Чоловік не зміг дати чітких пояснень своїх дій.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.



Чоловік погрожував водієві зброєю / Фото Патрульної поліції Львівщини