На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оружие у нарушителя изъяли.

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Мужчина угрожал водителю пистолетом

Примерно в 10:00 патрульные получили вызов об угрозе физической расправой или убийством на трассе Киев – Чоп. Инцидент произошел возле населенного пункта Великоселки. Заявительница рассказала, что конфликт возник с водителем автомобиля Audi A6. Мужчина угрожал пистолетом женщине и водителю машины, в которой она ехала.

В комментарии ZAXID.NET в патрульной полиции Львовщины рассказали, что конфликт возник из-за обгона. Заявители отметили, что они обгоняли поток фур по левой полосе. Водитель Audi ехал за ними и мигал фарами, чтобы они пропустили его авто. Когда автомобили сравнялись, мужчина начал махать оружием.



У закарпатца нашли пистолет / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Нарушителя задержали

Патрульные получили ориентировку и отправились на поиски нарушителя. Его машину остановили примерно в 10 километрах от места инцидента. Он ехал в направлении Львова.

Правоохранители нашли у 45-летнего жителя Закарпатья предмет, похожий на огнестрельное оружие. Мужчина не смог дать четких объяснений своим действиям.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Мужчина угрожал водителю оружием / Фото Патрульной полиции Львовщины