Закриття шкіл і скасування масових заходів: у Львові зовсім скоро можуть посилити карантин

Ситуація з коронавірусом у Львові – доволі тривожна. Кожного дня зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом. Якщо така динаміка зберігатиметься, у місті посилять карантинні обмеження.

У Львові 5 жовтня відбулося засідання міського штабу з протидії коронавірусу. На ньому обговорили готовність лікарень до нової хвилі пандемії, вакцинацію та обмеження, які можуть невдовзі запровадити.

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Кількість хворих на коронавірус зростає

У Львові доволі складна ситуація з COVID-19. Медики фіксують значне збільшення кількості інфікованих. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що у місті 5 жовтня провели декілька засідань. Зокрема, перед штабом відбулася онлайн-зустріч з лікарями, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус.

Станом на сьогодні в нас є один міський заклад – лікарня швидкої допомоги, який приймає хворих, і динаміка є дуже негативною, тому що за вчора (4 жовтня – 24 канал) поступило понад 80 хворих на COVID-19, і нікого не виписали,

– додав посадовець.

Тобто у Львові фіксують значну динаміку поширення вірусу. Днями біля лікарні швидкої медичної допомоги навіть виникла черга зі швидких з хворими на COVID-19.

"Відзавтра (6 жовтня – 24 канал) хворих прийматиме ще один міський медичний заклад – 8-ма лікарня, і плануємо, що з понеділка хворих прийматиме ще й 5-та лікарня", – зауважив Москаленко.

Відтак, на засідання міського штабу розглянули 3 питання:

готовність медичних закладів до нової хвилі пандемії;

вакцинація працівників критичної інфраструктури;

нові обмеження, які можуть запровадити найближчим часом.

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У Львові можуть посилити карантин

Фахівці обговорили додаткові обмеження, необхідні для того, щоб зменшити кількість контактів та зупинити ту хвилю пандемії, яка вже починає наростати. Штаб напрацював дуже багато рішень, які пропонуватимуть на засіданні комісії ТЕБ і НС. Москаленко зауважив, що карантин можуть посилити за 1 – 2 тижні, якщо захворюваність на COVID-19 не знизиться.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що через погану статистику захворювання на коронавірус, міській владі доводиться приймати складні та непопулярні рішення. Однак робити це потрібно з розумом.

"Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19", – зауважив міський голова.

Остаточна інформація про посилення карантину стане відомою 8 жовтня після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. За словами Москаленка, Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти в червону зону.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу