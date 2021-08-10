На залізничному вокзалі у Львові знайшли підозрілу сумку: усіх людей евакуювали – фото і відео
Джерело:поліція Львівщини
На Головному залізничному вокзалі Львова 10 серпня знайшли підозрілу сумку. Правоохоронці евакуювали усіх працівників та пасажирів.
Поліцейські вибухівки не знайшли. Наразі вони намагаються встановити особу власника сумки.
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На Головному залізничному вокзалі знайшли підозрілу сумку
- Приблизно об 11:00 до поліції зателефонував один з працівників Головного залізничного вокзалу у Львові.
- Він розповів, що у залі очікування знайшли підозрілу сумку.
- На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції.
Дивіться відео з місця події:
Усіх людей евакуювали
Правоохоронці евакуювали з приміщення залізничного вокзалу понад 230 працівників та пасажирів. Після цього поліцейські обстежили підозрілу сумку.
На щастя, вибухонебезпечних предметів не знайшли. Наразі правоохоронці встановлюють особу власника багажу.
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Правоохоронці перевірили підозрілу сумку / Фото поліції Львівщини
Вибухівки не знайшли / Фото поліції Львівщини