На залізничному вокзалі у Львові знайшли підозрілу сумку: усіх людей евакуювали – фото і відео

На Головному залізничному вокзалі Львова 10 серпня знайшли підозрілу сумку. Правоохоронці евакуювали усіх працівників та пасажирів.

Поліцейські вибухівки не знайшли. Наразі вони намагаються встановити особу власника сумки.

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На Головному залізничному вокзалі знайшли підозрілу сумку

Приблизно об 11:00 до поліції зателефонував один з працівників Головного залізничного вокзалу у Львові.

Він розповів, що у залі очікування знайшли підозрілу сумку.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції.

Дивіться відео з місця події:

Усіх людей евакуювали

Правоохоронці евакуювали з приміщення залізничного вокзалу понад 230 працівників та пасажирів. Після цього поліцейські обстежили підозрілу сумку.

На щастя, вибухонебезпечних предметів не знайшли. Наразі правоохоронці встановлюють особу власника багажу.

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Правоохоронці перевірили підозрілу сумку / Фото поліції Львівщини



Вибухівки не знайшли / Фото поліції Львівщини