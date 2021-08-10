Полицейские взрывчатки не нашли. Сейчас они пытаются установить личность владельца сумки.

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На Главном железнодорожном вокзале нашли подозрительную сумку

Примерно в 11:00 в полицию позвонил один из работников Главного железнодорожного вокзала во Львове.

Он рассказал, что в зале ожидания нашли подозрительную сумку.

На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции.

Смотрите видео с места происшествия:​

Всех людей эвакуировали

Правоохранители эвакуировали из помещения железнодорожного вокзала более 230 работников и пассажиров. После этого полицейские обследовали подозрительную сумку.

К счастью, взрывоопасных предметов не нашли. Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца багажа.

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Правоохранители проверили подозрительную сумку / Фото полиции Львовщины



Взрывчатки не нашли / Фото полиции Львовщины