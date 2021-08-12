На Львівщині медики готуються до голодування: їм не виплатили зарплати на мільйони гривень
Джерело:"Ехо Червонограда"
Медики Соснівської міської лікарні готуються оголосити голодування. Причина такого кардинального рішення – невиплата зарплати.
Зарплатний борг сягнув 3 мільйонів гривень. Медпрацівники хочуть зустрітись з міською та обласною владою, щоб врегулювати це питання.
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Медики готові оголосити голодування
Медпрацівники Соснівської міської лікарні готові оголосити голодування, якщо їм не виплатять зарплату. Борг перед працівниками медустанови становить 3 мільйони гривень. Через це медики скерували вимогу до міського голови Червонограда Андрія Залівського, голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та нардепа Юрія Камельчука.
Що вимагають працівники Соснівської лікарні:
- Медики просять розглянути можливість фінансування для погашення зарплатної заборгованості.
- Також вони вимагають посадовців зустрітись із колективом, щоб отримати відповіді на наболілі питання.
- Окрім цього, медпрацівники вимагають провести аудит фінансової діяльності лікарні.
За словами медиків, інакше вони оголосять голодування. Якщо ж їх не почують, медпрацівники звертатимуться до Кабміну, Верховної Ради, Міністерства здоров'я та президента.
Як повідомив нардеп Михайло Волинець, акція протесту колективу медзакладу розпочнеться 12 серпня о 12:30 біля будівлі Соснівської міської лікарні.Зауважте! На Львівщині 27 листопада 2020 року медики Львівської обласної психіатричної лікарні "Заклад" перекрили трасу Київ – Чоп у селі Луб'яне. Працівники медзакладу також вимагали виплати зарплати, які їм заборгували з серпня.
Медики Соснівської лікарні вимагають виплати зарплати / Фото "Ехо Червонограда"
Зарплатний борг сягнув 3 мільйонів гривень / Фото "Ехо Червонограда"