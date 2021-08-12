На Львівщині медики готуються до голодування: їм не виплатили зарплати на мільйони гривень

Медики Соснівської міської лікарні готуються оголосити голодування. Причина такого кардинального рішення – невиплата зарплати.

Зарплатний борг сягнув 3 мільйонів гривень. Медпрацівники хочуть зустрітись з міською та обласною владою, щоб врегулювати це питання.

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Медики готові оголосити голодування

Медпрацівники Соснівської міської лікарні готові оголосити голодування, якщо їм не виплатять зарплату. Борг перед працівниками медустанови становить 3 мільйони гривень. Через це медики скерували вимогу до міського голови Червонограда Андрія Залівського, голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та нардепа Юрія Камельчука.

Що вимагають працівники Соснівської лікарні:

Медики просять розглянути можливість фінансування для погашення зарплатної заборгованості.

Також вони вимагають посадовців зустрітись із колективом, щоб отримати відповіді на наболілі питання.

Окрім цього, медпрацівники вимагають провести аудит фінансової діяльності лікарні.

За словами медиків, інакше вони оголосять голодування. Якщо ж їх не почують, медпрацівники звертатимуться до Кабміну, Верховної Ради, Міністерства здоров'я та президента.

Як повідомив нардеп Михайло Волинець, акція протесту колективу медзакладу розпочнеться 12 серпня о 12:30 біля будівлі Соснівської міської лікарні.

На Львівщині 27 листопада 2020 року медики Львівської обласної психіатричної лікарні "Заклад" перекрили трасу Київ – Чоп у селі Луб'яне. Працівники медзакладу також вимагали виплати зарплати, які їм заборгували з серпня.



Медики Соснівської лікарні вимагають виплати зарплати / Фото "Ехо Червонограда"



Зарплатний борг сягнув 3 мільйонів гривень / Фото "Ехо Червонограда"