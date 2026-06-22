Транспорт, паркування та міські сервіси в одному місці: у Львові запустили застосунок MISTO

У Львові почав працювати застосунок MISTO. Він об'єднав ключові міські сервіси та актуальну інформацію для мешканців на одній цифровій платформі.

Про це пише Львівська міська рада.

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Що буде у львівській версії застосунку MISTO?

Відтепер користувачі можуть у кілька кліків оплачувати паркування, відстежувати рух громадського транспорту, знаходити найближчі укриття, записуватися до ЦНАПу та переглядати графіки відключення електроенергії.

Як повідомили у Львівській міській раді, новий застосунок має стати єдиною точкою доступу до цифрових послуг міста. Раніше для користування транспортними, паркувальними та адміністративними сервісами мешканцям доводилося використовувати різні платформи.

Ми прагнемо, щоб місто ставало зручнішим для людей. Цифрові сервіси мають економити час мешканців і робити взаємодію з містом простішою. Ми плануємо також додавати нові сервіси: інтеграція з електронним квитком, штрафи за паркування, різноманітні петиції та голосування, додаткові інформаційні карти та інше,

– зазначила заступниця з питань цифрової трансформації (CDTO) Львівської міськради Олена Гунько.

Серед доступних функцій застосунку:

погодинне паркування;

відстеження громадського транспорту в режимі реального часу;

сповіщення про повітряні тривоги та карта укриттів;

графіки відключення електроенергії;

нагадування про хвилину мовчання;

запис до ЦНАПу;

міські опитування;

новини та оголошення;

туристична карта Львова;

прогноз погоди та інформація про якість повітря.

"Наша мета – зробити взаємодію мешканців з містом швидшою та простішою. MISTO – це момент, коли всі ці можливості нарешті зібралися в одному місці та реально працюють", – наголосив CEO MISTO Антон Максименко.

Розробники зазначають, що архітектура платформи дозволяє поступово додавати нові сервіси та інтеграції відповідно до потреб громади.

Застосунок уже доступний для завантаження в App Store та Google Play. Проєкт реалізували без залучення коштів міського бюджету – витрати на впровадження взяла на себе команда розробників за підтримки міжнародних партнерів.

Наразі платформу MISTO також використовують у Бучі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську та Одесі. Розробником проєкту є компанія "РОК АЙ ТІ" за підтримки міжнародної організації Bloomberg.