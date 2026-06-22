Об этом сообщает Львовский городской совет.
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Что будет в львовской версии приложения MISTO?
Отныне пользователи могут в несколько кликов оплачивать парковку, отслеживать движение общественного транспорта, находить ближайшие укрытия, записываться в ЦНАП и просматривать графики отключения электроэнергии.
Как сообщили во Львовском городском совете, новое приложение должно стать единой точкой доступа к цифровым услугам города. Ранее для использования транспортных, парковочных и административных сервисов жителям приходилось использовать разные платформы.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Мы стремимся к тому, чтобы город становился более удобным для людей. Цифровые сервисы должны экономить время жителей и упрощать взаимодействие с городом. Мы также планируем добавлять новые сервисы: интеграцию с электронным билетом, штрафы за парковку, различные петиции и голосования, дополнительные информационные карты и прочее,
– отметила заместитель по вопросам цифровой трансформации (CDTO) Львовского горсовета Елена Гунько.
Среди доступных функций приложения:
почасовая парковка;
отслеживание общественного транспорта в режиме реального времени;
уведомления о воздушных тревогах и карта укрытий;
графики отключения электроэнергии;
напоминания о минуте молчания;
запись на прием в ЦНАП;
городские опросы;
новости и объявления;
туристическая карта Львова;
прогноз погоды и информация о качестве воздуха.
"Наша цель – сделать взаимодействие жителей с городом быстрее и проще. MISTO – это момент, когда все эти возможности наконец собрались в одном месте и реально работают", – подчеркнул генеральный директор MISTO Антон Максименко.
Разработчики отмечают, что архитектура платформы позволяет постепенно добавлять новые сервисы и интеграции в соответствии с потребностями сообщества.
Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Проект был реализован без привлечения средств городского бюджета – расходы на внедрение взяла на себя команда разработчиков при поддержке международных партнеров.
В настоящее время платформу MISTO также используют в Буче, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске и Одессе. Разработчиком проекта является компания "РОК АЙ ТИ" при поддержке международной организации Bloomberg.