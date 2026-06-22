Об этом сообщает Львовский городской совет.

Интересно Во Львове установят новую скульптуру: где именно и когда её можно будет увидеть

Что будет в львовской версии приложения MISTO?

Отныне пользователи могут в несколько кликов оплачивать парковку, отслеживать движение общественного транспорта, находить ближайшие укрытия, записываться в ЦНАП и просматривать графики отключения электроэнергии.

Как сообщили во Львовском городском совете, новое приложение должно стать единой точкой доступа к цифровым услугам города. Ранее для использования транспортных, парковочных и административных сервисов жителям приходилось использовать разные платформы.

Мы стремимся к тому, чтобы город становился более удобным для людей. Цифровые сервисы должны экономить время жителей и упрощать взаимодействие с городом. Мы также планируем добавлять новые сервисы: интеграцию с электронным билетом, штрафы за парковку, различные петиции и голосования, дополнительные информационные карты и прочее,

– отметила заместитель по вопросам цифровой трансформации (CDTO) Львовского горсовета Елена Гунько.

Среди доступных функций приложения:

почасовая парковка;

отслеживание общественного транспорта в режиме реального времени;

уведомления о воздушных тревогах и карта укрытий;

графики отключения электроэнергии;

напоминания о минуте молчания;

запись на прием в ЦНАП;

городские опросы;

новости и объявления;

туристическая карта Львова;

прогноз погоды и информация о качестве воздуха.

"Наша цель – сделать взаимодействие жителей с городом быстрее и проще. MISTO – это момент, когда все эти возможности наконец собрались в одном месте и реально работают", – подчеркнул генеральный директор MISTO Антон Максименко.

Разработчики отмечают, что архитектура платформы позволяет постепенно добавлять новые сервисы и интеграции в соответствии с потребностями сообщества.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Проект был реализован без привлечения средств городского бюджета – расходы на внедрение взяла на себя команда разработчиков при поддержке международных партнеров.

В настоящее время платформу MISTO также используют в Буче, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске и Одессе. Разработчиком проекта является компания "РОК АЙ ТИ" при поддержке международной организации Bloomberg.