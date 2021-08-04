Засудили за хабарництво: суд скасував вирок ексмеру Сколе Володимиру Москалю

У 2018 році тогочасного мера Сколе Володимира Москаля засудили до 6,5 років у в'язниці за хабарництво. У 2021 році Львівський апеляційний суд скасував цей вирок.

Разом з Москалем у 2018 році винесли вирок за хабарництво колишній директорці КП "Сколівське житлово-комунальне господарство" Ганні Зінкевич-Домбровській. Його також скасували.

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Правоохоронці затримали ексмера Сколе на хабарі

У 2015 році Сколівська міськрада оголосила конкурс на оренду приміщення площею 150,8 квадратного метра.

Тогочасна юридична консультантка мерії Ганна Зінкевич-Домбровська повідомила директорові ТОВ "Вадімір Компані", який хотів відкрити в цьому приміщенні магазин, що йому необхідно сплатити 18 тисяч гривень.

За ці гроші в міськраді обіцяли посприяти у перемозі в конкурсі, а потім – у викупі приміщення.

Згодом директор компанії передав Зінкевич-Домбровській гроші. Вона розділила їх з Москалем.

Після цього міський голова підписав рішення виконкому, за яким ТОВ "Вадімір Компані" став переможцем у конкурсі, хоча його насправді не проводили.

Того ж року правоохоронці затримали Москаля та Зінкевич-Домбровську за підозрою в отриманні 18 тисяч гривень хабаря.

Згодом Галицький райсуд відпустив мера Сколе під 48 тисяч гривень застави та відсторонив його від посади на 2 місяці.

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Адвокати стверджували, що докази отримали незаконно

У 2018 році Стрийський міськрайонний суд визнав Москаля та Зінкевич-Домбровську винними у підробленні документів та отриманні хабаря. Міському голові призначили 6,5 років ув'язнення, а юридичній консультантці міськради – 5,5 років із конфіскацією майна. На цей вирок вони подали апеляцію.

Під час засідання Львівського апеляційного суду 28 липня адвокати обвинувачених стверджували, що вирок ґрунтується на недопустимих доказах. Ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій від 6 серпня 2015 року буцімто були незаконними. Тож усі дії слідчих і прокурорів та отримані докази також є незаконними. Окрім цього, дії правоохоронців та людини, яка передала хабар, буцімто були провокацією вчинення злочину.

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Апеляційний суд скасував вирок

Суд визнав, що протокол ідентифікацій та помічення грошей склали з порушеннями, а деякі докази отримали, суттєво порушуючи права людини. Окрім цього, покази свідків, які бачили, як Москаль викидав гроші біля Сколівської міськради, суд також визнав недостатніми, як і низку інших. Водночас ексмера неможливо засудити за підроблення рішення виконкому, адже термін притягнення його до відповідальності за цим злочином завершився.

Так, колегія суддів постановила закрити кримінальне провадження і скасувати вирок. Також суд повернув 97 тисяч гривень застави за Москаля і 25 тисяч гривень – за Зінкевич-Домбровську. Цю ухвалу ще можна оскаржити у Верховному Суді.