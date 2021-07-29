Відомо, що чиновниця вимагала гроші у громадян систематично. Про це повідомили 29 липня.
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- Загалом начальниця міграційної служби отримала хабарів у розмірі 8 тисяч гривень. Але її затримали тоді, коли чиновниця взяла ще один хабар – 3 тисячі гривень.
- Наразі тривають слідчі дії за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".
- Жінці може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі без права обіймати посаду на термін до 3 років. Також конфіскують її майно.
- Наразі правоохоронці перевіряють факт можливої причетності керівництва Державної міграційної служби Львівщини.
- Розслідування проводять слідчі Нацполіції Львівської області за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань.
Затримали на хабарі начальницю міграційної служби у Львові / Фото Львівської облпрокуратури
Чиновниця брала ще один хабар у розмірі 3 тисячі гривень / Фото Львівської облпрокуратури
Ймовірно, провокація
У головному управлінні державної міграційної служби Львівщини кажуть, що затримання посадовиці може бути провокацією. Її причетність першочергово має довести суд. Про це повідомляє Львівський портал.
У службі зазначають, що постійно борються з корупцією. Тому, можливо, це брехня.