Відомо, що чиновниця вимагала гроші у громадян систематично. Про це повідомили 29 липня.

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  • Загалом начальниця міграційної служби отримала хабарів у розмірі 8 тисяч гривень. Але її затримали тоді, коли чиновниця взяла ще один хабар – 3 тисячі гривень.
  • Наразі тривають слідчі дії за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".
  • Жінці може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі без права обіймати посаду на термін до 3 років. Також конфіскують її майно.
  • Наразі правоохоронці перевіряють факт можливої причетності керівництва Державної міграційної служби Львівщини.
  • Розслідування проводять слідчі Нацполіції Львівської області за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань.

Начальниця міграційної служби Хабар Львів 29.07.2021
Затримали на хабарі начальницю міграційної служби у Львові / Фото Львівської облпрокуратури

Хабар 8 тисяч гривень Міграційна служба Львів 29.07.2021
Чиновниця брала ще один хабар у розмірі 3 тисячі гривень / Фото Львівської облпрокуратури

Ймовірно, провокація

У головному управлінні державної міграційної служби Львівщини кажуть, що затримання посадовиці може бути провокацією. Її причетність першочергово має довести суд. Про це повідомляє Львівський портал.
У службі зазначають, що постійно борються з корупцією. Тому, можливо, це брехня.