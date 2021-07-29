Відомо, що чиновниця вимагала гроші у громадян систематично. Про це повідомили 29 липня.

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Загалом начальниця міграційної служби отримала хабарів у розмірі 8 тисяч гривень. Але її затримали тоді, коли чиновниця взяла ще один хабар – 3 тисячі гривень.

Наразі тривають слідчі дії за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".

Жінці може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі без права обіймати посаду на термін до 3 років. Також конфіскують її майно.

Наразі правоохоронці перевіряють факт можливої причетності керівництва Державної міграційної служби Львівщини.

Розслідування проводять слідчі Нацполіції Львівської області за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань.



Затримали на хабарі начальницю міграційної служби у Львові / Фото Львівської облпрокуратури



Чиновниця брала ще один хабар у розмірі 3 тисячі гривень / Фото Львівської облпрокуратури

Ймовірно, провокація

У головному управлінні державної міграційної служби Львівщини кажуть, що затримання посадовиці може бути провокацією. Її причетність першочергово має довести суд. Про це повідомляє Львівський портал.

У службі зазначають, що постійно борються з корупцією. Тому, можливо, це брехня.

Зверніть увагу! Нещодавно на Дніпропетровщині затримали командира роти ЗСУ, який брав хабар за статус учасника бойових дій. За таку "послугу" він вимагав 40 тисяч гривень. Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади терміном до 3 років.