Известно, что чиновница вымогала деньги у граждан систематически. Об этом сообщили 29 июля.
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- В общем начальница миграционной службы получила взяток в размере 8000 гривен. Но ее задержали, когда чиновница взяла еще одну взятку – 3000 гривен.
- Сейчас продолжаются следственные действия по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды".
- Женщине может грозить 5 – 10 лет лишения свободы без права занимать должность на срок до 3 лет. Также конфискуют ее имущество.
- Сейчас правоохранители проверяют факт возможной причастности руководства Государственной миграционной службы Львовской области.
- Расследование проводят следователи Нацполиции Львовской области по материалам Департамента стратегических расследований.
Задержали на взятке начальницу миграционной службы во Львове / Фото Львовской облпрокуратуры
Чиновница брала еще одну взятку в размере 3000 гривен / Фото Львовской облпрокуратуры
Вероятно, провокация
В главном управлении государственной миграционной службы Львовщины говорят, что задержание чиновницы может быть провокацией. Ее причастность в первую очередь должен доказать суд. Об этом сообщает Львовский портал.
В службе отмечают, что постоянно борются с коррупцией. Поэтому, возможно, это ложь.