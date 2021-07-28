Про це повідомили 28 липня. Наразі всі деталі встановлюються.

Цікаво Брав гроші за статус учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі

"Вирішував кадрові питання"

  • Військовослужбовець є начальником інформаційно-аналітичної групи.
  • Чоловік вимагав хабар, зазначаючи, що позитивно вплине на переведення знайомого офіцера.
  • Правоохоронці затримали службовця, коли він отримував хабар у повному розмірі.
  • Чоловікові оголошуватимуть підозру про зловживання впливом задля власної вигоди.
  • Йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Операцію проводила СБУ спільно з Нацполіцією під керівництвом Львівської облпрокуратури.

Брав хабар Військовослужбовець На Львівщині 4 тисячі доларів СБУ затримала 28 липня 2021
Під Львовом СБУ затримала військовопосадовця-хабарника / Фото СБУ Львівщини

СБУ затримала військового посадовця Брав хабар 4 тисячі доларів На Львівщині
Він вимагав 4 тисячі доларів за переведення офіцера в "кращий" регіон / Фото СБУ Львівщини