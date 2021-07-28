Про це повідомили 28 липня. Наразі всі деталі встановлюються.
Цікаво Брав гроші за статус учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі
"Вирішував кадрові питання"
- Військовослужбовець є начальником інформаційно-аналітичної групи.
- Чоловік вимагав хабар, зазначаючи, що позитивно вплине на переведення знайомого офіцера.
- Правоохоронці затримали службовця, коли він отримував хабар у повному розмірі.
- Чоловікові оголошуватимуть підозру про зловживання впливом задля власної вигоди.
- Йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Операцію проводила СБУ спільно з Нацполіцією під керівництвом Львівської облпрокуратури.
Під Львовом СБУ затримала військовопосадовця-хабарника / Фото СБУ Львівщини
Він вимагав 4 тисячі доларів за переведення офіцера в "кращий" регіон / Фото СБУ Львівщини