Об этом сообщили 28 июля. Сейчас все детали устанавливаются.
Интересно Брал деньги за статус участника боевых действий: командира роты ВСУ задержали на взятке
"Решал кадровые вопросы"
- Военнослужащий является начальником информационно-аналитической группы.
- Мужчина вымогал взятку, отмечая, что положительно повлияет на перевод знакомого офицера.
- Правоохранители задержали служащего, когда он получал взятку в полном размере.
- Мужчине будут объявлять подозрение о злоупотреблении влиянием ради собственной выгоды.
- Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Операцию проводила СБУ совместно с Нацполицией под руководством Львовской облпрокуратуры.
Под Львовом СБУ задержала военнослужащего-взяточника / Фото СБУ Львовщины
Он требовал 4 тысячи долларов за перевод офицера в "лучший" регион / Фото СБУ Львовщины