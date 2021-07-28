Об этом сообщили 28 июля. Сейчас все детали устанавливаются.

Интересно Брал деньги за статус участника боевых действий: командира роты ВСУ задержали на взятке

"Решал кадровые вопросы"

  • Военнослужащий является начальником информационно-аналитической группы.
  • Мужчина вымогал взятку, отмечая, что положительно повлияет на перевод знакомого офицера.
  • Правоохранители задержали служащего, когда он получал взятку в полном размере.
  • Мужчине будут объявлять подозрение о злоупотреблении влиянием ради собственной выгоды.
  • Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Операцию проводила СБУ совместно с Нацполицией под руководством Львовской облпрокуратуры.

Брав хабар Військовослужбовець На Львівщині 4 тисячі доларів СБУ затримала 28 липня 2021
Под Львовом СБУ задержала военнослужащего-взяточника / Фото СБУ Львовщины

СБУ затримала військового посадовця Брав хабар 4 тисячі доларів На Львівщині
Он требовал 4 тысячи долларов за перевод офицера в "лучший" регион / Фото СБУ Львовщины