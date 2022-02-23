Зберігайте спокій: у Львові 23 лютого проведуть навчальне оповіщення

Львівськими вулицями 23 лютого їздитимуть автівки патрульних з гучномовцями. Вони проводитимуть навчальне оповіщення для містян.

Львів'ян просять зберігати спокій. Таке тренування необхідне для перевірки додаткової системи оповіщення під час надзвичайних подій.

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У Львові проведуть оповіщення

Речниця Патрульної поліції Львівщини розповіла, що об 11:00 на площі Ринок пролунає навчальне оповіщення. Після цього звідти у різні напрямки поїдуть 2 патрульні авто. Одне вирушить в бік проспектів Свободи та Шевченка, а інше – на вулиці Руську та Франка. В інших районах міста патрульні також проводитимуть оповіщення. Воно триватиме до 12:00.

Зверніть увагу: якщо не працюватиме зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу! Нагадаємо, це було навчальне оповіщення Львівської міської ради,

– повідомлятимуть патрульні в гучномовці.

Завдяки цим тренуванням у місті перевірять систему оповіщення, щоб в разі надзвичайних ситуацій, коли не діятимуть звичні канали інформування, люди отримували усю необхідну інформацію.

"Ми спільно з оперативними службами розробили необхідні алгоритми, щоби Львів був у безпеці. Зараз тестуємо усі можливі варіанти оповіщення. Вирішили протестувати й такий сучасний формат", – зазначила керуюча справами виконкому ЛМР Наталія Алєксєєва.

Посадовиця підсумувала, що таке оповіщення здійснюватимуть комунальні служби у співпраці із патрульною поліцією.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!



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